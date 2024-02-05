Названы главные принципы тренировок для похудения

Фитнес-тренер Адам Энез назвал главные принципы тренировок для похудения. Его слова приводит BusinessInsider.

Эксперт заявил, что не нужно слишком много времени тратить на кардиотренировки. Вместо этого необходимо больше двигаться, например, ходить до работы пешком, а также спускаться по лестницам. Также рекомендовано сконцентрироваться на коротких силовых тренировках.

Также Энез посоветовал делать базовые упражнения, которые позволяют прокачивать сразу несколько мышечных групп и не требуют особого подхода. Последним советом тренера было не отказываться от углеводов и следить за белками.

15 января тренер по йоге и пилатесу Алена Рысьева рассказала о способах похудеть после длительных праздников. По словам специалиста, важно начинать приводить себя в порядок постепенно. Она предложила отказаться от машины, больше ходить пешком, а также начать тренироваться дома.