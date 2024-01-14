Тренер рассказала о способах похудеть после праздников

Тренер по йоге и пилатесу Алена Рысьева рассказала о способах похудеть после длительных праздников. Ее слова приводит Regions.ru.

По словам специалиста, важно начинать приводить себя в порядок постепенно. Она предложила отказаться от машины, больше ходить пешком, а также начать тренироваться дома. Рысьева посоветовала обратить внимание на упражнение «кошка».

«Важно! Ладони – строго под плечами, колени – под тазобедренными суставами. На вдохе нужно плавно округлить спину, втягивая мышцы живота, а затем прогнуть спину, постепенно расслабляя живот и поднимая голову вверх», — отметила она.

Рысьева также посоветовала делать упражнение плечевой мост. «Вы поднимаете таз позвонок за позвонком до середины лопаток и так же плавно опускаетесь вниз. Здесь не нужно гнаться за скоростью, важно чувствовать волнообразное движение тела. Таким образом вы напитываете свои диски и позволяете позвоночнику подвигаться», — заявила тренер.

Ранее фитнес-тренер Алина Высоцкая дала советы по быстрому возвращению в форму после длительных праздников. Специалист посоветовала отказаться от строгих диет. «Вводите новые продукты и изменения постепенно, давая своему организму время адаптироваться», — добавила она.