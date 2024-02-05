Обвинившая бойцов СВО в изнасиловании россиянка привела новые детали нападения

Обвинившая бойцов СВО в изнасиловании свердловчанка заявила, что выпивала с ними

Жительница Белоярского Свердловской области, которая обвинила в групповом изнасиловании двух бойцов специальной военной операции (СВО), заявила, что в день происшествия выпивала с ними. Новые детали нападения россиянка привела агентству Ura.ru.

По информации издания, служившие в ЧВК «Вагнер» мужчины пришли к пострадавшей, чтобы взять у нее деньги на такси.

«Они сказали, что немного посидят и попьют алкоголь. Один практически сразу же уснул, а с другим мы пошли в магазин за спиртным. Вернувшись, он стал душить меня и требовать деньги. Затем он начал избивать меня. Всего я отдала им около пяти тысяч рублей», — поделилась девушка.

Жительница Урала отметила, что после этого над ней надругались. Затем, как утверждает пострадавшая, военные вместе с ней отправились в круглосуточный ларек. Оттуда они отправили ее домой на такси.

Вернувшись, девушка пошла в полицию и написала заявление на вагнеровцев. Кроме того, она сходила в больницу и сняла побои.

Россиянка также подчеркнула, что проходила полиграф и судмедэкспертизу. «Мне сказали, что результаты будут только через месяц», — резюмировала она.

До этого жительница Екатеринбурга, обвинившая военных в групповом изнасиловании, заявила о беременности и забрала заявление.

Еще раньше жительница Москвы рассказала о групповом изнасиловании на свидании. По словам пострадавшей, над ней надругались после того, как она согласилась приехать в гости к мужчине, который представился актером массовки.