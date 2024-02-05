Перспективы роста производства машин в России оценили

Глава Минпромторга Мантуров спрогнозировал хороший прирост выпуска машин в РФ

В Минпромторге ожидают хорошего прироста производства автомобилей на российском рынке в 2024 году. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, его слова приводит «Прайм».

Согласно прогнозам вице-премьера, темпы роста производства машин в России в этом году окажутся не ниже, чем в 2023-м. Положительную динамику должны обеспечить в том числе новые индустриальные партнеры. «Этот год уже является финалом с точки зрения выхода на новую номенклатуру. Точно добавим хорошего прироста в этом году», — спрогнозировал Мантуров.

Ранее глава Минпромторга сообщал, что по итогам 2023 года суммарные объемы производства автомобилей в России выросли более чем на 15 процентов в сравнении с показателем 2022-го.

За 12 месяцев в стране выпустили в общей сложности более 720 тысяч новых машин. При этом речь шла о приросте по всем ключевым транспортным сегментам, включая легковые и легкие коммерческие автомобили, а также грузовики и автобусы. В итоге отечественным производителям удалось перевыполнить годовой план.