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13:28, 5 февраля 2024Экономика

Минфин России вернется к покупкам валюты

Минфин России вернется к покупкам золота и валюты в рамках бюджетного правила

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Доходы федерального бюджета от продажи нефти и газа в январе отклонились от прогнозов на минус 122,2 миллиарда рублей, однако в феврале Минфин ожидает превышение базовых доходов на 195,4 миллиарда. Такой результат позволяет ведомству вернуться к закупкам золота и валюты в рамках бюджетного правила, сообщили в пресс-службе министерства.

С 7 февраля по 6 марта на покупку потратят 73,2 миллиарда рублей, что соответствует 3,7 миллиарда рублей в день. В настоящее время Минфин продает валюту и золото на сумму, эквивалентную 4,1 миллиарда рублей.

Общая сумма нефтегазовых доходов по итогам месяца составила 675,2 миллиарда рублей, что на 37,5 миллиарда меньше базового уровня. Как указали в Минфине, причиной такой динамики стало снижение поставок энергоресурсов в физическом выражении.

Среднюю цену основного российского экспортного сорта нефти Urals Минфин больше не публикует. Ранее от ее оценки отказалось независимое ценовое агентство Argus, данные которого использовались в расчетах.

Ранее сообщалось, что в период января экспорт бензина и дизельного топлива сократился на 37 и 23 процента соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года. В качестве причины такой динамики в Минэнерго назвали внеплановые ремонты на некоторых российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

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      Платон Щукин
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