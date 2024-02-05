Повара оздоровительного лагеря обвинили в массовом отравлении

СК обвинил повара в отравлении полсотни детей и взрослых в лагере под Тулой

Повара обвинили в отравлении полсотни детей и взрослых в оздоровительном лагере, передает СУ СК России по Тульской области. В июле 2023 года более 50 человек почувствовали себя плохо из-за заражения инфекционным заболеванием. Известно, что оно передалось от сотрудницы организации общественного питания.

Массовое отравление произошло в оздоровительном лагере в Щекинском районе Тульской области. По информации ведомства, при трудоустройстве женщина предоставила фальшивую медицинскую книжку. По этой причине об имеющемся у нее заболевании было неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 («Использование заведомо поддельного официального документа») и части 1 статьи 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Ранее владельца и повара российского кафе арестовали после отравления 11 человек. Потерпевшие ели шаурму.