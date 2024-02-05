Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 5 февраля 2024Россия

При атаке ВСУ на российский регион пострадала женщина

Курский губернатор Старовойт сообщил о пострадавшей при обстреле поселка Теткино

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Женщина пострадала при обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в момент атаки зафиксировали пять прилетов. Пострадавшую доставили в Глушковскую районную больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Днем ранее ВСУ ударили по Теткино при помощи беспилотника. В результате были повреждены инфраструктурные объекты связи. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, 2 февраля при обстреле курского села Гуево контузило мужчину, находившегося в доме, в который попал снаряд. Здание получило серьезные повреждения. Власти пообещали помочь в его ремонте.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский «Яндекс» продали почти за полтриллиона рублей. Реорганизацию компании обсуждали с начала СВО

      В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого ВСУ Ил-76

      В Кремле отреагировали на удар ВСУ по Лисичанску

      Польский наемник попал в плен и перешел на сторону России

      Пожилая женщина до крови покусала мужа из-за открытки от бывшей возлюбленной

      В российском городе пассажир поезда бросил на вокзале стаффордширского терьера

      Российскому военному дали шесть лет колонии за самоволку

      Садальский раскрыл причину отъезда Пугачевой из России

      Названа лучшая в мире система ПВО большой дальности

      В Грузии задержали отправлявшуюся из Одессы в Воронеж взрывчатку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше