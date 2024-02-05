При атаке ВСУ на российский регион пострадала женщина

Курский губернатор Старовойт сообщил о пострадавшей при обстреле поселка Теткино

Женщина пострадала при обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в момент атаки зафиксировали пять прилетов. Пострадавшую доставили в Глушковскую районную больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Днем ранее ВСУ ударили по Теткино при помощи беспилотника. В результате были повреждены инфраструктурные объекты связи. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, 2 февраля при обстреле курского села Гуево контузило мужчину, находившегося в доме, в который попал снаряд. Здание получило серьезные повреждения. Власти пообещали помочь в его ремонте.