Россиянин сжег машину подруги за отказ с ним жить

В Калининграде задержали мужчину, поджегшего машину подруги за отказ с ним жить

В Калининграде задержали 34-летнего местного жителя, поджегшего машину подруги за отказ жить с ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, россиянин решил отомстить подруге: он облил горючей жидкостью ее автомобиль и поджег. Ущерб составил полмиллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Подозреваемый признал вину.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный поджег служебный автомобиль Ford Focus, принадлежащий СИЗО-5 ФСИН, после чего скрылся.