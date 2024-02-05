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14:44, 5 февраля 2024Россия

Российские войска улучшили положение на краснолиманском направлении

Минобороны РФ отчиталось об улучшении положения на краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что бои на данном направлении ведут бойцы группировки войск «Центр». Помимо того, при поддержке артиллерии российские подразделения отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ямполовки.

«Потери противника составили до 260 военнослужащих и пять автомобилей», — добавили в оборонном ведомстве.

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31 января и 1 февраля Минобороны России также заявляло об улучшении положений на краснолиманском направлении, а также о занятии российскими войсками более выгодных рубежей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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