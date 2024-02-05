Российский игрок НХЛ рассказал о мечте сыграть на Олимпиаде-2026

Шестеркин рассказал, что мечтает сыграть за сборную России на Олимпиаде-2026

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о возможности выступить на Олимпийских играх-2026. Его слова приводит Питер Бо в соцсети Х.

Шестеркин рассказал, что мечтает сыграть за сборную России на Олимпиаде в Италии. «Я думаю, это важно для каждого игрока. Когда ты молод, ты пытаешься попасть на Олимпийские игры, чтобы играть за свою национальную сборную», — объяснил он.

2 февраля руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявило, что игроки лиги примут участие в Играх 2026 и 2030 годов. По словам комиссара лиги Гэри Беттмэна, выступающие в лиге игроки очень гордятся тем, что могут представлять свои сборные на международной арене.

Последний раз игроки НХЛ выступали на Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Игры 2018-го и 2022 годов представители лиги пропустили. В 2018 году Шестеркин стал олимпийским чемпионом в составе сборной России, так как на тот момент играл за СКА.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. Вопрос об участии россиян в Играх-2026 на данный момент не решен.