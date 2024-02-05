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18:02, 5 февраля 2024Из жизни

Сбежавшая от хозяев собака провела семь месяцев в лесу и выжила

В Подольске сбежавшая от хозяев собака семь месяцев прожила в лесу и нашлась

Кадр: Telegram-канал Baza

В городе Подольске Московской области сбежавшая от хозяев мальтийская болонка прожила семь месяцев в лесу и выжила. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Собаку по кличке Сахарок бросила хозяйка. В августе его приютила новая владелица, однако уже на следующий день тот сбежал. В течение полутора месяцев хозяйка и неравнодушные люди искали пса, но безрезультатно.

В начале февраля Сахарок внезапно нашелся. Его заметила местная жительница Наталья во время прогулки по лесу. Обессиленный пес лежал в канаве и практически не подавал признаков жизни. Женщина забрала Сахарка, укутала его в теплое одеяло и опубликовала в сети объявление о находке. Новость дошла до подольского зоозащитника Игоря Айрапетяна. Он узнал собаку и сразу приехал на помощь.

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Пса отвезли в приют для маленьких собак, где его побрили и избавили от колтунов, образовавшихся после долгих месяцев жизни на улице. В скором времени он пройдет обследование у ветеринаров, а затем воссоединится с хозяйкой.

Ранее в США нашелся домашний кот по кличке Стюарт, который сбежал от хозяйки в 2014 году. Владелица заявила, что за десять лет Стюарт совсем не изменился — он все такой же ласковый и любит людей.

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