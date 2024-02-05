Шойгу обсудил безопасность приграничного региона России с его главой

Глава МО Шойгу обсудил безопасность белгородчины с губернатором Гладковым

Глава Минобороны (МО) России Сергей Шойгу провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и обсудил с ним безопасность этого приграничного российского региона. Об этом сообщил глава региона в Telegram.

По словам Гладкова, на встрече с Шойгу также была затронута текущая обстановка на белгородчине. «Обсудили (...) меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей», — сообщил глава региона.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В конце 2023 года фиксировалось до 90-100 ударов дронов и обстрелов в день. Позже число ударов сократилось, однако они по-прежнему происходят почти ежедневно.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».