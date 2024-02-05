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18:09, 5 февраля 2024Ценности

Сотрудники Wildberries пожаловались в прокуратуру на условия работы

Сотрудники Wildberries пожаловались на беспочвенные штрафы от работодателя

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники двух складов Wildberries пожаловались в прокуратуру на условия работы в компании. Фотографии заявления опубликованы в Telegram-канале Baza.

Известно, что коллективную жалобу написали работники складов «Коледино» и «Сынково» — суммарно ее подписал 271 человек. По их словам, работодатель систематически нарушает права трудящихся, например, постоянно удерживает деньги по беспочвенным причинам, вычитая штраф из зарплаты за каждую отработанную смену.

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Отмечается, что сумма штрафа отображается в специальном приложении для сотрудников, и если баланс в приложении пуст, начинает копиться долг, который нужно отработать перед выведением зарплаты себе на банковскую карту. В связи с тем, что иногда удержания составляют сотни тысяч рублей, людям приходится бесплатно работать месяцами.

Среди прочего пострадавшие пожаловались на то, что перед сменой и после работы им всем приходится раздеваться до нижнего белья для контроля. Сотрудники должны держать свою одежду в руках и прикладывать палец для идентификации отпечатка. При этом охрана может забрать у них еду и напитки, а на самом складе цены на кофе сильно завышены.

Ранее в январе пятерых сотрудников Wildberries уволили из-за угроз в рабочих чатах поджечь склад компании. Тогда сообщалось, что работники Wildberries ограничились лишь угрозами и никаких реальных действий не предпринимали.

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      Карина Черных
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