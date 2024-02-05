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08:18, 5 февраля 2024Мир

Спикер Палаты представителей США предрек провал закона о помощи Украине

Спикер Палаты представителей: законопроект по Украине и границе ждет провал

Фото: Leah Millis / Reuters

Законопроект Сената США о дополнительном финансировании Украины и Израиля в связке с защитой южных границ США ждет провал. Об этом в соцсети X заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Республиканец от Луизианы отметил, что представленный верхней палатой американского парламента документ «оказался даже хуже, чем предполагалось». По мнению политика, проект не способен решить миграционную катастрофу на границе, созданную президентом Джо Байденом. «Если законопроект дойдет до палаты представителей, он там и умрет», — пообещал он.

Ранее член палаты представителей США Эндрю Клайд указал, что за «предательский» документ не должен проголосовать ни один республиканец.

5 февраля сенат Конгресса США представил компромиссный законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы на 118 миллиардов долларов. Из общей суммы 60 миллиардов предлагается отправить Украине, 14,1 миллиарда — Израилю, 20,23 миллиарда — на усиление границы с Мексикой, 2,44 миллиарда — на обеспечение операции против хуситов в Йемене. Также предлагается направить 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь жителям сектора Газы, Западного берега реки Иордан и Украины.

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      Марина Совина
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