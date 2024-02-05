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11:33, 5 февраля 2024Россия

Стали известны подробности обнаружения рухнувшего в Карелии Ми-8

Потерпевший крушение в Карелии Ми-8 нашли по сигналу мобильного телефона

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Рухнувший в Республике Карелия вертолет Ми-8 удалось обнаружить благодаря сигналу, поступавшему с мобильного телефона одного из членов экипажа. Подробности стали известны ТАСС со слов источника в оперативных службах.

Вертолет МЧС России потерпел крушение 4 февраля над Онежским озером.

На основе данных, полученных по биллингу телефона, было установлено примерное местонахождение вертолета, пояснил собеседник агентства. Туда были направлены спасатели.

На борту вертолета находились три человека, все они были сотрудниками МЧС России. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что глубина озера в районе падения борта составляет около 50 метров. К поисковым работам готовятся водолазы.

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      Алан Босиков
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