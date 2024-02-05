В России высказались о «сюрпризе» Запада к годовщине СВО
Чем больше Запад занимается устрашением России, тем больше решимости у россиян двигаться вперед по пути специальной военной операции (СВО), считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о «сюрпризе» Евросоюза — намерении принять новый пакет санкций к годовщине СВО.
«Мне кажется, Запад уже перешел границы разумного и делает все для того, чтобы нарастить эскалацию всего, что связано с Украиной. Каковы последствия этого, можно только предсказать. Давайте посмотрим, какой "сюрприз" они готовят нам в феврале. Но общество России консолидировалась, собралось. Мы понимаем, что приблизительно хотят с нами сделать. Мы в этой схватке победим», — заявил Карасин.
Чем дальше они занимаются устрашением и нажимом на конкретные рычаги экономические, социальные и так далее, тем больше решимости у нашего народа двигаться вперед по пути СВО, задачи которой сформулировал [президент России] Владимир Путин, а именно: денацификация и демилитаризации Украины и придание ей какого-то образа более или менее нормальной, предсказуемой страны
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что ЕС намерен принять новый пакет санкций против России ближе к 24 февраля текущего года — второй годовщине с начала СВО. По данным немецкого издания, объединение планирует расширить санкционный список, включив в него более 200 физических и юридических лиц. Чтобы новые ограничения вступили в силу, их должны поддержать все 27 стран-участниц союза.