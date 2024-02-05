В России высказались о «сюрпризе» Запада к годовщине СВО

Сенатор Карасин предупредил ЕС о консолидации россиян на фоне санкций

Чем больше Запад занимается устрашением России, тем больше решимости у россиян двигаться вперед по пути специальной военной операции (СВО), считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о «сюрпризе» Евросоюза — намерении принять новый пакет санкций к годовщине СВО.

«Мне кажется, Запад уже перешел границы разумного и делает все для того, чтобы нарастить эскалацию всего, что связано с Украиной. Каковы последствия этого, можно только предсказать. Давайте посмотрим, какой "сюрприз" они готовят нам в феврале. Но общество России консолидировалась, собралось. Мы понимаем, что приблизительно хотят с нами сделать. Мы в этой схватке победим», — заявил Карасин.

Чем дальше они занимаются устрашением и нажимом на конкретные рычаги экономические, социальные и так далее, тем больше решимости у нашего народа двигаться вперед по пути СВО, задачи которой сформулировал [президент России] Владимир Путин, а именно: денацификация и демилитаризации Украины и придание ей какого-то образа более или менее нормальной, предсказуемой страны Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что ЕС намерен принять новый пакет санкций против России ближе к 24 февраля текущего года — второй годовщине с начала СВО. По данным немецкого издания, объединение планирует расширить санкционный список, включив в него более 200 физических и юридических лиц. Чтобы новые ограничения вступили в силу, их должны поддержать все 27 стран-участниц союза.