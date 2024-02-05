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11:21, 5 февраля 2024Силовые структуры

Трое мужчин связали россиянку скотчем и ограбили ее дом на 22 миллиона рублей

В Подмосковье задержали троих мужчин, ограбивших дом на 22 миллиона рублей

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье полицейские задержали троих мужчин, которые проникли в дом к местной жительнице, связали ее скотчем и украли ценностей на десятки миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы главка Министерства внутренних дел России по Московской области Татьяна Петрова.

По предварительной информации, злоумышленники проникли в частный дом, расположенный в деревне Ельня, через окно накануне ночью. Они схватили хозяйку жилища, связали ей руки скотчем и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовали показать, где находятся ценности. Похитив денег и драгоценностей на общую сумму более 22 миллионов рублей, нападавшие скрылись.

Как выяснили полицейские, все трое злоумышленников — жители Подмосковья в возрасте от 38 до 49 лет. В ходе обысков по местам их жительства были изъяты травматический пистолет, 17 телефонов и 14 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. Фигуранты арестованы.

Ранее 26-летний вооруженный мужчина в Москве пытался ограбить две кальянные. Его задержали.

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      Олеся Мицкевич
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