Вооруженный мужчина попытался ограбить две кальянные в центре Москвы

В Москве задержали мужчину за попытку вооруженного ограбления двух кальянных

В Москве задержали 26-летнего мужчину, пытавшегося ограбить две кальянные. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Мужчина с пистолетом зашел в заведение на улице Ладожской и стал требовать деньги из кассы. Однако реакции от сотрудников не последовало, тогда мужчина заявил, что пошутил, и ушел. После этого он попытался тем же образом получить наличные в соседней кальянной, но также потерпел неудачу.

Свои поступки мужчина объяснил алкогольным опьянением. Правоохранители квалифицировали его действия по статье 162 («Разбой») УК РФ. Басманная межрайонная прокуратура контролирует привлечение мужчины к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Большом Камне два четвероклассника попытались ограбить автовокзал.