Утопивший УАЗ с сожительницей россиянин предстанет перед судом

На Сахалине утопивший УАЗ с сожительницей водитель предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Сахалинской области, выехавшего на лед и утопившего УАЗ с сожительницей. Материалы направлены для рассмотрения в суд, сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.

Мужчина обвиняется в лишении жизни человека по неосторожности. Виновному по данной статье грозит до двух лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, все произошло в начале января. Обвиняемый, управляя автомобилем УАЗ, выехал на лед Невского озера вместе с двумя пассажирами для сокращения пути. В какой-то момент транспортное средство из-за своего большого веса начало проваливаться под воду. Водитель и пассажир, находящийся на переднем сидении, успели выбраться из авто, а женщина-пассажир с заднего сиденья — нет.

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