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16:10, 5 февраля 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали о приговоре иностранцу за финансирование террористов

ФСБ: в Хабаровске иностранца осудили на 9,5 года за финансирование террористов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Хабаровске суд приговорил к 9,5 года лишения свободы выходца из Средней Азии за финансирование запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на УФСБ по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, иностранец передавал деньги террористам из Сирии. Силовики задержали его в ноябре 2022 года.

Теперь мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что 71-летняя жительница Республики Северная Осетия-Алания собралась выслать деньги находящейся в Сирии 33-летней снохе, объявленной в международный розыск.

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      Екатерина Кашурникова
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