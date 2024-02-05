В Грузии опубликовали кадры задержания следовавшего в Россию груза взрывчатки

СГБ Грузии опубликовало видео задержания следовавшего в Воронеж груза взрывчатки

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опубликовала кадры задержания следовавшего в Воронеж из Одессы груза взрывчатки, с помощью которой планировали осуществлять теракты. Видео доступно на странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Антитеррористическим центром Службы государственной безопасности изъято несколько единиц специальных взрывных устройств и большое количество взрывчатых веществ. Взрывные устройства содержат пластиковую взрывчатку военного производства С-4. (...) Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов», — указано в пресс-релизе.

По информации спецслужбы, взрывчатка изготовлена специалистами высокого уровня, а активация зарядов в местах массового скопления людей привела бы к колоссальным жертвам.

5 февраля в Грузии задержали партию взрывчатки из Одессы, которую должны были доставить в Воронеж контрабандой. Согласно данным СГБ, за перевозкой стоял гражданин Украины.