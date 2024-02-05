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16:52, 5 февраля 2024Бывший СССР

В Грузии решили ужесточить контроль на границе

В МВД Грузии заявили об ужесточении погранконтроля, проверки грузов и пассажиров

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Грузия значительно ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров. О соответствующем решении властей страны заявил исполняющий обязанности главы МВД республики Вахтанг Гомелуари, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент пограничники вместе с сотрудниками Службы госбезопасности (СГБ) Грузии обеспечивают максимальный контроль на кордоне. «Проверку проходят все. Пограничный контроль значительно ужесточен, чем это было два и три года назад», — сказал он.

5 февраля в СГБ Грузии сообщили о задержании груза со взрывчаткой, которую отправляли из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. Как пояснили в ведомстве, в ходе следственных действий силовики изъяли 12 единиц взрывных устройств, начиненных взрывчатым веществом C4 и замаскированных под аккумуляторы для электромобиля. В СГБ также уточнили, что к переправке груза оказались причастны семь человек из Грузии, трое с Украины и двое из Армении.

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