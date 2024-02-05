В Киеве сообщили о проходящем аудите действий ВСУ за два года

В офисе Зеленского сообщили о проходящем аудите действий ВСУ за два года

В Киеве проводится аудит действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года, по результатам которого могут быть приняты кадровые решения. Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».

«Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году», — отметил он.

Ранее Михаил Подоляк признал тактические ошибки ВСУ и пожаловался на «негативный осадок» после провала контрнаступа Киева. По его словам, Владимир Зеленский хочет получить ответы на вопросы о невыполненных задачах.

В конце прошлого года Подоляк признал, что Россия тотально доминирует над Украиной в воздухе на поле боя. Он также выразил опасение, что если российские войска продолжат доминировать в воздухе, то у украинской стороны будут проблемы.

Кроме того, Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло ожидаемых результатов. При этом он подчеркнул, что в Киеве понимают, какие именно коррективы необходимо внести в военную тактику и стратегию для большей эффективности.