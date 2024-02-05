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12:23, 5 февраля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого ВСУ Ил-76

В Кремле нет информации о награждении экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

Фото: Russian Investigative Committee / Handout / Reuters

Кремль пока не располагает информацией о награждении членов экипажа сбитого украинскими войсками военно-транспортного самолета Ил-76. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, поступали ли от Минобороны предложения представить военнослужащих к наградам.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). и трое сопровождающих. Борт был сбит украинскими войсками.

Ранее президент России Владимир Путин огласил результаты экспертизы по делу о крушении Ил-76 в Белгородской области. По его словам, воздушное судно было сбито американской системой Patriot. При этом Путин допустил, что ВСУ могли сбить самолет по неосторожности.

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      Алан Босиков
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