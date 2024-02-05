В Кремле предупредили о защите Россией ее активов и интересов

Представитель Кремля Песков заявил, что Россия защитит свои арестованные активы

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге о том, что Россия будет защищать свои интересы и арестованные активы. Он также назвал незаконным использование доходов от активов РФ для помощи Украине, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, если решение о поддержке Украины за счет российских активов будет принято и реализовано, это чревато долгими судебными разбирательствами. Процесс может затянуться на долгие десятилетия, отметил он.

«Посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы, в том числе экономической системы тех, кто реализует подобные решения», — заявил Песков и добавил, что внимательно наблюдает за обсуждениями.

Ранее сообщалось о том, что на Западе нашли способ финансировать Украину за счет России. Страны G7 и Евросоюза обсуждают возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины.