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19:43, 5 февраля 2024Силовые структуры

В Москве остановили набитый брикетами гашиша Mercedes

В Москве в остановленном на дороге Mercedes нашли 39 брикетов с гашишем

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве полицейские обнаружили Mercedes с брикетами гашиша. Об этом в понедельник, 5 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, 4 февраля около 12 часов дня силовики остановили подозрительную иномарку на Кетчерской улице. Находившиеся в салоне водитель и пассажир, уроженцы Таджикистана, при виде полицейских начали сильно нервничать. При осмотре были найдены 39 брикетов, в каждом из которых находилось 100 граммов темного вещества. Как показала экспертиза, это был гашиш.

Общий вес изъятых наркотиков составил около четырех килограммов.

2 февраля сообщалось, что в Москве задержали девушку-блогера за пропаганду антиобщественного образа жизни и рекламу каналов и интернет-магазинов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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      Владимир Седов
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