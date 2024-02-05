В Москве остановили набитый брикетами гашиша Mercedes

В Москве в остановленном на дороге Mercedes нашли 39 брикетов с гашишем

В Москве полицейские обнаружили Mercedes с брикетами гашиша. Об этом в понедельник, 5 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, 4 февраля около 12 часов дня силовики остановили подозрительную иномарку на Кетчерской улице. Находившиеся в салоне водитель и пассажир, уроженцы Таджикистана, при виде полицейских начали сильно нервничать. При осмотре были найдены 39 брикетов, в каждом из которых находилось 100 граммов темного вещества. Как показала экспертиза, это был гашиш.

Общий вес изъятых наркотиков составил около четырех килограммов.

2 февраля сообщалось, что в Москве задержали девушку-блогера за пропаганду антиобщественного образа жизни и рекламу каналов и интернет-магазинов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.