В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за БПЛА

В морских портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА

В морских портах Ленинградской области — Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга — и акваториях ввели режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.

«Основание для введения режима — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА ВС Украины на объектах и территории морского порта», — указано в распоряжениях капитанов портов от 2 февраля.

К работе над предупреждением ЧС, согласно документам, привлекли дежурную смену инспекции государственного портового контроля. Также было поручено сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

Утром 21 января начался пожар на газовом терминале компании «Новатэк», расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге. В сети появилось видео, запечатлевшее, как над предприятием пролетает дрон самолетного типа. За три дня до этого в Ленобласти впервые с начала спецоперации (СВО) был замечен и перехвачен беспилотник ВСУ.