В Раде выявили коррупционные риски закона о мобилизации

Депутат Сюмар: закон о мобилизации несет коррупционные риски

Проверка Антикоррупционного комитета Верховной Рады в отношении законопроекта о мобилизации выявила потенциальные риски роста числа коррупционных отношений на Украине в случае принятия документа. Об этом сообщила член комитета, народный депутат Виктория Сюмар в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Комитет снова признал законопроект содержащим коррупционные риски: и потому, что кабмин определит, какие правоохранительные и антикоррупционные органы будут иметь резервацию, а кого нужно мобилизовать. И что кабмин может еще больше ограничивать выезд за границу для других категорий без какой-либо ясности», — отметила нардеп.

Сюмар отметила, что недостатком документа является декларативность положения о возможности демобилизоваться после 36 месяцев службы. По ее словам, солдат получает право написать заявление об увольнении, но решение будут принимать его офицеры.

Ранее в Раде назвали сроки возможного принятия закона о мобилизации. По словам заместителя председателя украинского парламента Александра Корниенко, документ может быть одобрен в первом чтении до 11 февраля.