В России ответили на слова Трампа о третьей мировой

Депутат Чепа: политика США создает серьезную угрозу для человечества

Политика США создает серьезную угрозу человечеству, в том числе в контексте угрозы третьей мировой войны, заявил депутат Госдумы России Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он ответил на слова экс-президента США Дональда Трампа о риске конфликта.

«Естественно, та ситуация, к которой привела, в первую очередь, политика США, создает серьезную угрозу для человечества. И трудно тут не согласиться с мнением Трампа. Я не хочу называть какие-то сроки, но действия многих политических деятелей сегодня ведут именно к этому. Есть абсолютно безграмотные люди, который не понимают той опасности, которой их действия грозят человечеству», — сказал политик.

Он также отметил, что Трамп не обязательно может поспособствовать становлению мира в случае своего избрания на пост президента США.

«К сожалению, мы видим, что заявления политиков до и после выборов имеют существенные различия. Не хочу обсуждать возможные итоги американских выборов — это внутреннее дело американцев, но любое стремление к тому, чтобы мир слушал друг друга, чтобы страны садились за столы переговоров, нужно поддерживать. Вместе с тем мы не забыли и того, что Трамп всегда был сторонником однополярного мира во главе с США», — добавил Чепа.

Ранее Трамп заявил, что еще до истечения срока президентства действующего американского лидера Джо Байдена может начаться третья мировая война.

