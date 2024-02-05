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15:15, 5 февраля 2024Силовые структуры

В СКР рассказали о мерах по поднятию рухнувшего на глубину 50 метров вертолета

СК: принимаются меры по поднятию рухнувшего на глубину 50 метров вертолета

Фото: ГКУ Карельская поисково-спасательная служба / ТАСС

В Карелии сотрудники Следственного комитета России (СКР), МЧС и МВД проводят мероприятия по установлению местонахождения и поднятию с глубины 50 метров рухнувшего вертолета Ми-8. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, следователи продолжают осматривать место происшествия и устанавливать обстоятельства произошедшего.

Сообщение о том, что вертолет Ми-8 перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером в Карелии, поступило 4 февраля. Позднее его обломки были обнаружены на глубине до 50 метров в 11 километрах от берега. Было возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Упавшее воздушное судно принадлежало вологодскому управлению МЧС.

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      Екатерина Кашурникова
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