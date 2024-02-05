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20:14, 5 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ показала на видео задержанных за подготовку теракта в Крыму агентов СБУ

ФСБ показала на видео готовивших покушение на чиновника в Крыму агентов СБУ

ФСБ показала на видео агентов службы безопасности Украины (СБУ), задержанных за подготовку покушения на одного из руководителей Республики Крым. Соответствующие кадры в Telegram-канале публикует агентство РИА Новости.

На кадрах задержанные выдают самодельное взрывное устройство, которое должно было быть использовано при подготовке подрыва автомобиля российского чиновника. Один из обвиняемых в теракте рассказал, что является уроженцем города Запорожье и на задание пошел по указанию завербовавших его сотрудников СБУ, которые приказали ему прибыть в Симферополь и снять гараж для последующего оборудования там тайника.

5 февраля силовики задержали группу из трех россиян, которые готовили покушение на одного из руководителей Крыма с помощью подрыва автомобиля.

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      Владимир Седов
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