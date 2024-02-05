Врач назвал шум в ушах одним из признаков смертельно опасных заболеваний

Диагност Илья Ганчук назвал шум в ушах одним из признаков опухоли мозга

Шум в ушах может быть признаком смертельно опасных заболеваний, например опухоли мозга или слухового нерва, рассказал врач лучевой диагностики Илья Ганчук. В комментарии для «Ленты.ру» специалист назвал и другие недуги, которые могут вызывать шум в ушах.

По словам Ганчука, чаще всего пациенты списывают шум в ушах на проблемы с ухом. На самом же деле причин этого состояния может быть много.

Шум в ушах может встречаться при заболеваниях ушей (воспалении, серных пробках, отосклерозе), сосудистых заболеваниях, опухолях головного мозга и слухового нерва, мигрени, травмах черепа, воздействии тяжелых металлов, эндокринных и метаболических нарушениях

Илья Ганчук врач лучевой диагностики

Также врач обратил внимание, что шум в ушах может появляться при стрессе и тревожных расстройствах, депрессии. А у пожилых людей он может быть естественным признаком старения организма — возрастной потери слуха, или пресбиакузиса.

Для определения причины шума в ушах используют разные методы диагностики, продолжил собеседник «Ленты.ру». Это УЗИ сосудов головы и шеи, КТ и МРТ, аудиометрические исследования и тимпанометрия, объяснил врач.

Однако первоочередной является консультация с оториноларингологом

Напоследок Ганчук призвал при появлении непроходящего шума в ушах не игнорировать этот неприятный симптом, а обращаться за медицинской помощью.

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