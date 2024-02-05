Закопавшей ребенка в снегу россиянке предъявили обвинение

На Урале предъявили обвинение матери, закопавшей в снегу новорожденного

Следователи предъявили обвинения жительнице Свердловской области, которая закопала в снегу своего ребенка сразу после родов. Об этом «Ленте.ру» сообщила в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следователей, 20 декабря 2023 года на дачном участке женщины был найден новорожденный. Его заметил свекор обвиняемой, который пришел в гости, уточняет KP.RU. Позже фигурантка заявила, что скрывала свою беременность, поэтому и уехала за город, чтобы в одиночестве родить в бане. Она утверждает, что не хотела причинить вред младенцу и собиралась написать отказ от него, но по непонятной для себя причине закопала его в снегу сразу после рождения. Мальчика спасли, оказав необходимую помощь в больнице.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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