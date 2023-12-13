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01:36, 13 декабря 2023Силовые структуры

В Москве раскрыли черный рынок по торговле детьми. Жертвами преступной схемы стали более десятка младенцев

RT: СК сообщил о раскрытии черного рынка по торговле детьми в Москве

Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

В Москве силовики раскрыли схему торговли детьми. Как рассказали RT в Следственном комитете, работа черного рынка была построена на деятельности благотворительных фондов.

По предварительным данным, сотрудники этих фондов приглашали беременных в Москву, обещая провести обследования, с помощью которых женщины смогут получить медицинское заключение о патологиях, что позволит им сделать аборт на поздних сроках.

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Отмечается, что женщины тратили почти все свои деньги. Тогда сотрудники фондов знакомили их с деятельностью Натальи Патоки — основательницы женского приюта, которая, вероятно, помогала «матери» 15 детей Юлии Логиновой с усыновлением. Патока убеждала женщин рожать, после чего вместе с Логиновой забирала оставленных в приюте детей.

В преступную схему были вовлечены более десятка младенцев

18 октября преображенский суд Москвы арестовал 47-летнюю Юлию Логинову, ее заподозрили в торговле людьми и подделке документов. Как считает следствие, при помощи поддельных документов женщина могла выдавать себя за биологическую мать остальных пятерых детей, которые оказались ей неродными. При этом, по некоторым данным, речь идет как минимум о 13 детях.

В частности, в 2018-2019 годах Логинова дважды обратилась в специальные органы и предоставила им документы о рождении малышей. Однако после проверки документов выяснилось, что в тот период женщина физиологически не могла забеременеть и родить. Проверку в отношении Логиновой начали после того, как ее ребенок попал в больницу, а в его крови нашли запрещенные вещества.

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Позже 19-летний приемный сын арестованной Стефан Логинов, которого подозреваемая усыновила, когда ему было два года, сообщил, что приемная мать внушала ему и другим детям, что после совершеннолетия они должны выписаться из квартир. Москвичка убедила молодого человека переписать свои доли в трех квартирах на нее и двоих старших детей, чтобы якобы не платить ипотеку.

Также следователи задержали 30-летнюю соучастницу Логиновой. Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила «Ленте.ру», что, по версии следствия, задержанная родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых обвиняемая в торговле людьми незаконно зарегистрировала как рожденных суррогатной матерью. Логинова использовала документы с заведомо ложными сведениями и нарушила законодательство о порядке усыновления. При этом дети остались жить с ней.

Ранее осужденных за торговлю детьми лишили свободы на сроки от 4 до 19,5 лет

3 ноября Никулинский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении фигурантов уголовного дела о продаже новорожденных детей иностранцам. Суд назначил наказание в виде лишения свободы врачу Тарасу Ашиткову сроком на 17,5 года, врачу Юлиане Ивановой — на 16,5 года, акушеру-гинекологу Лилии Панаиоти — на 16 лет, а также суррогатным матерям Лилии Валеевой и Татьяне Блиновой — на 10,5 и 4 года соответственно. Всех их признали виновными в торговле людьми и приготовлению к торговле. Следствием установлено, что за период с 2011 по 2020 год указанные лица продали 24 новорожденных с использованием поддельных документов для вывоза за границу. За свои действия они получили вознаграждение в размере 72,5 миллиона рублей.

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Также суд в приговорил к 19,5 годам лишения свободы директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова, обвиняемого в торговле новорожденными детьми суррогатных матерей. Фигуранта признали виновным в 17 эпизодах по части 3 статьи 127.1 («Торговля людьми группой лиц по предварительному сговору») УК РФ за период с 2014 по 2020 год. Чаще всего детей продавали иностранцам. Центр суррогатного материнства обвинили в торговле детьми в феврале 2022 года. По данным следствия, фигуранты дела под видом лечения незаконно применяли вспомогательные репродуктивные технологии и за деньги передавали младенцев иностранным покупателям.

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      Марина Совина
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