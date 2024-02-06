В России объяснили суть заочного ареста Арестовича

Сенатор Климов призвал не стесняться вести дела в отношении иностранцев

Уголовные дела против иностранцев и уехавших из страны россиян нужно заводить в любом случае, если они совершили преступление, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил суть заочного ареста экс-советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Если есть признаки уголовного преступления в отношении Российской Федерации, то дела [надо] открывать и людей привлекать [к ответственности]. Если нет возможности, то делать это заочно, наше законодательство это предусматривает. (...) Просто поверните это на другую тему, известную в быту многим. Человек совершил преступление, гражданин России в отношении России. Что теперь, его не привлекать к ответственности, потому что он уехал на курорт или потому что он где-то находится?», — сказал сенатор.

По словам Андрея Климова, согласно российским законам, в отношении любого человека могут завести уголовное дело, если для этого есть основания. Это может коснуться даже тех, кто никогда не был в стране и не имеет российского гражданства.

Не надо стесняться это делать в отношении людей, которые где-то там ходят-бродят. Наши враги не стесняются, причем делают это необоснованно. А у нас все основания, на мой взгляд, в данном конкретном случае были. Не надо стесняться предъявлять заочных обвинений, использовать форму заочного ареста и вынесение заочного ареста. Это нормальное цивилизованное поведение, основанное на российской Конституции Андрей Климов российский сенатор

6 февраля московский суд заочно арестовал Алексея Арестовича на два месяца. Его обвиняют в призывах к терроризму и распространении фейков о российских Вооруженных силах. Срок заключения под стражу исчисляется с момента фактического задержания на территории России или с момента передачи правоохранительным органам.

«Сплотилась навеки великая Русь: Беларусь — уголовное дело за терроризм. РФ — за экстремизм. Украина — два за сексизм. Куда податься бедному шпиону? Попробую в Афганистан. Там за это все орден могут дать», — прокомментировал решение суда сам политик.

В октябре 2023 года МВД России объявило Арестовича в розыск, в мае его внесли в российский перечень террористов и экстремистов.