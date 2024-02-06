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17:26, 6 февраля 2024Экономика

Оптовые цены на бензин в России вернулись к росту

Цены на бензин на СПбМТСБ вернулись к росту после резкого снижения

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник, 6 февраля, растет второй день подряд после того, как в начале февраля случилось резкое снижение, свидетельствуют данные площадки.

Марка АИ-92 подорожала на 0,71 процента, до 46 686 рублей за тонну, а марка АИ-95 — на 1,03 процента, до 54 024 рублей. Вместе с ними выросли в цене все три вида дизельного топлива, больше всего — на два процента, до 54 775 рублей за тонну, — подорожал зимний дизель.

За январь стоимость оптовых партий бензина на бирже выросла почти на четверть, однако в первые два дня февраля топливо без какой-либо видимой причины отыграло половину роста. Тем не менее на этой неделе цены вернулись к росту.

Ранее сообщалось, что в январе переработка нефти упала на четыре процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 1,4 процента по сравнению с декабрем. При этом выпуск бензина в годовом выражении снизился на 1,8 процента, а экспорт сократили почти все крупные компании.

Главной причиной такой динамики стала авария на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла», который ответственен за поставки топлива в Московский регион. Сроки возобновления работы одной из двух установок каталитического крекинга неизвестны, так как поставки деталей запрещены санкциями.

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      Платон Щукин
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