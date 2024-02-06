В Великобритании объяснили решение передать Украине танки Challenger 2

В МО Британии объяснили поставки Киеву Challenger 2 усилением потенциала ВСУ

Замглавы Минобороны (МО) Великобритании Джеймс Хиппи объяснил решение Лондона передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Challenger 2. В ответе на соответствующий парламентский запрос члена Палаты общин парламента Великобритании Джона Макдоннелла Хиппи заявил, что поставки Challenger 2 были нужны для усиления оборонного потенциала Киева. «Лента.ру» изучила текст заявления представителя МО Британии.

Ранее Макдоннелла поинтересовался у правительства о цели передачи Украине британских танков Challenger 2. «Спросить у министра обороны [Великобритании Гранта Шэппса], по какой причине его ведомство передало Украине 14 танков Challenger 2; и по какой причине его департамент не передал все танки Challenger 2, не подлежащие модернизации до Challenger 3», — говорилось в обращении парламентария.

Отвечая на этот вопрос, Хиппи заметил, что появление у ВСУ Challenger 2 в том числе дало возможность усилить поддержку Украины со стороны международного сообщества.

«Решение Великобритании отправить на Украину эскадрилью из 14 основных боевых танков Challenger 2 обеспечило согласованный и эффективный боевой потенциал и тем самым открыло доступ к десяткам дополнительных основных боевых танков от международных партнеров. Решение о том, что будет с платформами Challenger 2, не используемыми в рамках программы Challenger 3, пока не принято», — отметил замглавы британского Минобороны.

Ранее военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что целый ряд переданных Украине образцов западного оружия не оправдал ожидания ВСУ. В публикации среди прочих не оправдавшими надежды ВСУ названы британский танк Challenger-2.

По словам Корнева, Challenger-2 — один из самых защищенных танков в мире, но российские военные нашли бы способы борьбы с ним. Понимая это, украинцы почти не привлекают британскую машину к боевым действиям.