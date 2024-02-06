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20:29, 6 февраля 2024Экономика

Аналитики Центробанка назвали снижение инфляции неустойчивым

Департамент ЦБ назвал преждевременными разговоры о снижении инфляции в России

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Наблюдающееся в январе снижение инфляции в России носит неустойчивый характер, рано считать его сформировавшимся трендом. Об этом сказано в бюллетене «О чем говорят тренды» за авторством департамента исследований и прогнозирования Центробанка, опубликованном на сайте регулятора.

Аналитики указывают, что снижение темпов роста потребительских цен в последние два месяца больше связано с временными дезинфляционными факторами на рынках отдельных товаров и услуг, а не с тем, что общий инфляционный фон снижается.

Что касается устойчивых компонентов роста цен, то они носят разнонаправленный характер и не позволяют говорить о тенденции. В качестве таких временных причин в ЦБ назвали сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма, а также перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта.

Вместе с тем у населения и бизнеса сохраняются повышенные инфляционные ожидания, что вместе с другими факторами свидетельствует о не до конца проявившемся эффекте ужесточения денежно-кредитной политики.

Так, в бюллетене дан прогноз по поводу продолжения роста зарплат, что связано с усилением проблемы дефицита кадров при ускоренном темпе появления новых рабочих мест. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

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      Платон Щукин
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