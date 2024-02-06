Распространение iOS 17 замедлилось

MacRumors: iOS 17 оказалась менее популярной среди пользователей, чем iOS 16

Компания Apple впервые раскрыла статистику распространения iOS 17 среди пользователей смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно данным компании, в начале 2024 года актуальная iOS была установлена на 76 процентов активных iPhone. На 20 процентах смартфонов работает iOS 16, на оставшихся 4 процентах — более ранние версии операционной системы (ОС).

Журналисты пришли к выводу, что распространение новой iOS замедлилось и она оказалась менее популярной среди пользователей, чем ОС прошлого поколения. Для сравнения, в начале 2023 года iOS 16 была установлена на 81 проценте смартфонов.

Также в компании отметили, что актуальная iPadOS 17 установлена на 61 проценте планшетов Apple. Вышедшей в 2022 году iPadOS 16 пользуются 29 процентов владельцев iPad, прочими версиями iPadOS 15 — 10 процентов потребителей.

В начале февраля глава Apple Тим Кук рассказал о функциях генеративного искусственного интеллекта (ИИ), которые скоро появятся в устройствах бренда. Судя по всему, собственный чат-бот будет добавлен в iOS 18, которую компания анонсирует летом.