Канадским хоккеистам запретили играть за сборную из-за обвинений в насилии

В Канаде хоккеистам с МЧМ-2018 запретили играть за сборную из-за суда о насилии

В Федерации хоккея Канады отреагировали на обвинения в адрес игроков в сексуальном насилии во время молодежного чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В федерации заявили, что намерены продолжать поддерживать судебный процесс. Отмечается, что до завершения апелляционного процесса игрокам молодежной сборной Канады 2018 года будет запрещено играть, тренировать, исполнять функции судей или волонтеров в программах Федерации хоккея Канады.

Судебное разбирательство началось 5 февраля в Онтарио. Среди обвиняемых были вратарь Картер Харт («Филадельфия»), нападающие Диллон Дюбе («Калгари») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта»), а также нападающий Майкл Маклауд и защитник Кэл Фут (оба — «Нью-Джерси»).

25 января сообщалось, что полиция канадского Галифакса продолжает расследование предполагаемого изнасилования, произошедшего на МЧМ-2003. Отмечалось, что в данный момент полиция начала опрашивать свидетелей и собирать данные.