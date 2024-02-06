Названо угрожающее человечеству космическое событие

The Astrophysical Journal: названа угроза для Земли от слияния нейтронных звезд

Ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне назвали условия, при которых вспышка килоновой могла бы угрожать существованию человечества. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Килоновые возникают при слиянии двух нейтронных звезд или при столкновении нейтронной звезды с черной дырой звездной массы. В своей статье авторы рассмотрели космическое событие GW170817, которое было обнаружено обсерваторией гравитационных волн LIGO и Virgo в 2017 год и представляло собой килоновую, сопровождавшуюся гамма-всплеском.

Компьютерное моделирование показало расстояния, при которых различные типы излучения от таких вспышек представляют опасность для Земли. Например, поток высокоэнергетических гамма-лучей, которые пришли с расстояния 16 световых лет, может ионизировать атмосферу Земли, делая планету уязвимой для солнечного ультрафиолета. Непосредственное воздействие гамма-лучей может быть опасно при расстоянии 13 световых лет.

Более серьезная угроза исходит от ударной волны, которая сталкивается с межзвездным газом и пылью, нагревая их. В результате создаются интенсивные космические лучи, которые могли бы испарить атмосферу Земли. Такой сценарий реализуется, если килоновая находится на расстоянии до 40 световых лет. Однако в настоящее время в радиусе 40 световых лет не существует двойных нейтронных звезд, которые могли бы столкнуться в ближайшее время.