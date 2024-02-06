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09:39, 6 февраля 2024Бывший СССР

На Украине высмеяли слова Зеленского насчет замены властей

Кучеренко после слов Зеленского задался вопросом об истинном руководстве Украины

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина», первый зампред комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о «перезагрузке» властей. Об этом он написал в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Президент заговорил о необходимости перезагрузки руководства страны. Стесняюсь спросить — а кто же у нас "руководство"?!» — написал Кучеренко.

Ранее в беседе с итальянским телеканалом Rai1 Зеленский заявил, что размышляет о замене ряда руководящих лиц государства с целью «перезагрузки» Украины. Также он подтвердил планы заменить главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного.

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