Кулеба заявил о готовности уйти в отставку по требованию Зеленского

Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности уйти в отставку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне решения Владимира Зеленского устроить перезагрузку в правительстве заявил, что готов уйти в отставку по требованию президента, его слова передает агентство ТАСС.

«Для меня есть две причины, по которым я могу оставить свой пост. Первая — если президент попросит меня сделать это. Вторая — если я буду не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика. На данный момент этих двух причин нет в наличии, так что я продолжаю работать», — указал глава МИД в ответ на просьбу журналистов прокомментировать перезагрузку в правительстве Украины.

Ранее на встрече с министром иностранных дел Португалии Жоао Кравиньо заявил, что смена главнокомандующего Вооруженными силами не изменит отношений с западными партнерами. Министр отметил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет конституционное право уволить главу армии, если сочтет нужным.