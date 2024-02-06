Латвийскую армию уличили в закупках продуктов из России и Белоруссии

Delfi: ВС Латвии уличили в закупках российского чая и белорусской соли

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии закупили три килограмма российского чая в октябре 2023 года и семь килограммов белорусской соли в январе 2024 года. В закупках продуктов из России и Белоруссии армию республики уличили журналисты, передает Delfi.lv.

«НВС заказывают продукты питания через Государственный центр логистики и закупок. (...) Заместитель начальника Объединенного штаба НВС по вопросам поддержки Каспарс Здановскис пояснил, что в договорах конкретно не указано, что эту продукцию нельзя доставлять из России и Беларуси», — отмечается в сообщении.

Здановскис отметил, что решение об окончании сотрудничества с компанией Lanekss, которая поставила армии российские продукты, может принять только суд.

Ранее в январе журналисты латвийского телеканала LTV обнаружили в государственной системе электронных закупок чай, произведенный в Санкт-Петербурге. Вину за поставку «неправильного» чая для государственных органов республики возложили все на ту же компанию Lanekss.

