Лавров предупредил о «государственном бандитизме» стран Запада

Лавров: никто не застрахован от государственного бандитизма стран Запада

Никто не застрахован от «государственного бандитизма» стран Запада, и многие страны мира это осознают. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Делового cовета, транслируемом на Youtube.

«У мирового большинства множатся претензии к эффективности и непредвзятости контролируемых из Вашингтона международных финансовых институтов и форматов взаимодействия. Укрепляется (...) понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада», — предупредил дипломат.

Лавров также подчеркнул, что «неоколониальные практики» США подрывают доверие к американскому варианту глобализации. Он также подчеркнул, что Россия и многие другие страны развивают практику расчетов в национальных валютах, а также создают альтернативные странам Запада маршруты торговли.

Ранее Лавров рассказал, что заявления Запада по Украине являются ультиматумами, которые неприемлемы для России.