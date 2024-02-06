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19:04, 6 февраля 2024Россия

Лишившимся доступа к домам из-за обстрелов белгородцам помогут дополнительно

В Белгородской области окажут помощь лишившимся доступа к домам из-за обстрелов

Власти окажут дополнительную помощь жителям Белгородской области, которые не могут попасть к себе домой из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в дополнительной помощи, в частности на предоставление жилья, нуждаются те, у кого закрыт доступ к своим домам из-за оперативной обстановки.

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«По докладу глав муниципальных образований, таких домов у нас 235, дополнительно к 15 населенным пунктам, где введен режим ЧС, и жители отселены. Например, дома на улице Земной Рай села Заречье-Второе Грайворонского городского округа», — пояснил глава области.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью.

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      Никита Абрамов
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