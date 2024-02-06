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12:11, 6 февраля 2024Россия

Медведев заявил об опасности из-за связывающегося с загробным миром Байдена

Зампред СБ Медведев: Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Президентом США Джо Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира, и этот факт объясняет судьбу «ядерного чемоданчика» в период болезни главы Пентагона Ллойда Остина и исчезновения из публичного поля самого Байдена. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, упомянутые им факты представляют опасность для всего мира.

«Миру (...) страшновато: а что делали с чемоданчиком в период болезни его владельца? В чьих руках он пребывал (...) Но сегодня ответ вдруг появился (...) Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с (...) президентом Франции Миттераном», — написал в блоге зампред Совбеза.

Медведев также иронично подчеркнул, что министром обороны США быть весело: «захотел — пропал с радаров, захотел — вернулся. Выздоровел — уже хорошо!»

О «беседе» с Миттераном Байден рассказал 6 февраля. Предположительно, президент США имел в виду действующего главу Франции Эммануэля Макрона.

Запоздалое сообщение о госпитализации Ллойда Остина 1 января стало предметом критики оппонентов американского лидера Джо Байдена. По данным издания Politico, Пентагон скрывал от Белого дома госпитализацию Остина в течение трех дней.

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