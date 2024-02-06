Мишустин провел переговоры с новым премьером Казахстана

Мишустин провел телефонный разговор с новым премьером Казахстана Бектеновым

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим новым казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым, поздравив его с назначением на пост. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Во время беседы Мишустин и Бектенов отметили важность поступательного развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном и укрепления интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, они подтвердили готовность к активному взаимодействию по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес для их стран.