Митрополит Таллинский покинет Эстонию из-за решения не продлевать ему ВНЖ

Предстоятель православной церкви Эстонии митрополит Таллинский Евгений заявил, что вынужден покинуть страну из-за решения властей не продлевать ему ВНЖ. Об этом он заявил после богослужения в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина, запись доступна на YouTube-канале собора.

«Я должен покинуть Эстонию в силу того решения, которое принято властями. Я рассматриваю это как промысл Божий», — подчеркнул он.

Митрополит Таллинский добавил, что в настоящее время нет гонений, как в советское время, когда «лилась кровь».

В октябре 2022 года, после угроз со стороны МВД Эстонии лишить его ВНЖ, митрополит Таллинский пошел против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявив, что не разделяет его отношения к российской спецоперации на Украине. При этом он отметил, что Эстонская православная церковь выступает за мирное урегулирование конфликта.