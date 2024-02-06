МВД не поддержало дополнение УК ответственностью за оскорбление участника СВО

МВД не поддержало закрепление в УК ответственности за оскорбление участника СВО

МВД не поддержало закрепление в статье 336 Уголовного кодекса (УК) России положения, регулирующего ответственность за оскорбление участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в своем Telegram-канале.

Оскорбление участника СВО предлагалось определить штрафом до 40 тысяч рублей, обязательными работами до 360 часов или исправительным работами до года.

«B этой связи закрепление в статье 336 УК ответственности за оскорбление участника СВО не в полной мере соотносится с предметом правового регулирования данной уголовно-правовой нормы», — говорится в приведенном депутатом письме МВД.

15 января сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение о конфискации имущества граждан, которые распространяют фейки о действиях Вооруженных сил России. Таким образом предлагается дополнить статью 104.1 УК РФ.